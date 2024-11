Movieplayer.it - Florence Queer Festival 2024: annunciato il programma

23 titoli in, tra gli ospiti il regista Gaël Morel, Nicola Bellucci e l'atleta transgender Valentina Petrillo, protagonista del documentario 5 nanomoli. Dal 27 novembre al 1 dicembre torna il, la principale rassegna toscana che celebra il meglio della cinematografia LGBTQIA+ con proiezioni, incontri, masterclass e focus tematici. La rassegna, organizzata dall'associazione Ireos di Firenze, proporrà 5 giorni di proiezioni ed eventi. Infilm, documentari, corti e approfondimenti su temi. Tra gli ospiti Geraldine Ottier, che presenterà il suo Io non sono nessuno, sulla storia vera dell'attivista Mariasilvia Spolato, prima donna a fare coming out, mentre la Berlino Ovest anni '80 sarà fotografata dall'occhio di Jürgen Baldiga, quando l'Aids entrò nella sua vita, in Baldiga - Unlocked .