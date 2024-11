Secoloditalia.it - Femminicidi, al Senato una panchina rossa col tricolore. La Russa: “La questione deve appartenere a tutti”

Non la classica, ma unacon un, perché “ladeia tutta l’Italia”. È stato il presidente del, Ignazio La, a chiedere che lasimbolo della lotta alla violenza contro le donne installata nel giardino degli Aranci di Palazzo Madama si caricasse di quel simbolo in più. “Mi sono permesso di insistere”, ha spiegato la seconda carica dello Stato, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’installazione. “Siamo di fronte – ha avvertito – a una emergenza nazionale”. Lunedì, il 25 novembre, si celebrerà la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.Alilsulla: isononazionale“Il mio unico apporto è stato quello di ricordare che questa è unanazionale, per questo ho voluto che ci fosse una strisciache non appartiene né a una parte né all’altra, né alle donne, semmai appartiene di più come monito agli uomini”, ha spiegato La, rendendo merito alla senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, che ha avuto l’idea dellaal