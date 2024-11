Tg24.sky.it - Eduscopio 2024, quali sono le migliori scuole superiori in Italia. LA CLASSIFICA

È online l'edizionedi, la piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli con i dati aggiornati sullesecondarie di II grado, che aiutano i ragazzi e le famiglie a capireistituti preparano meglio agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio.Dai dati raccolti risulta che l’onda lunga del Covid continua ad avere effetti negativi sugli studenti che hanno iniziato il loro percorso universitario nel 2021, mentre per i diplomati tecnici e professionali dello stesso anno che non hanno continuato gli studi è stato più facile inserirsi nel mondo del lavoro. Il loro tasso di occupazione sfiora il 35%, con una crescita di cinque punti rispetto ai diplomati del 2020.