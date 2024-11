Lanazione.it - Eduscopio 2024, i migliori istituti tecnici e professionali della Toscana

Firenze, 21 novembre- Quali sono le scuole superiori, statali e paritarie, che danno una marcia in più a chi non vuole proseguire gli studi dopo il diploma, ma preferisce entrare subito nel mondo del lavoro?. La nuova edizione di, realizzata dal gruppo di lavoroFondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, mette a confronto oltre 8mila scuole, fornendo una “bussola” agli studenti, prima di tutto, ma anche ai genitori e ai docenti. Dal sito www..it abbiamo estrapolato i dati delle scuole toscane che preparano di più per il mondo del lavoro. Questi i risultati, provincia per provincia. Arezzo E' il Guido Marcelli di FoianoChiana l'istituto tecnico-economico con l'indice di occupazione (ovvero il numero percentuale di studenti che lavorano almeno sei mesi entro i primi due anni dal diploma) più altoprovincia di Arezzo, che supera il 79%.