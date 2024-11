Gaeta.it - Crisi della sanità a Napoli: il settore rischia il collasso tra inefficienze e carenze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazionepubblica aè in una fase critica, con i dirigenti medici e sanitari che lanciano un allarme perenne sullo stato dei servizi offerti dall’ASL1 Centro. Con una lettera indirizzata al prefettocittà e alla Direzione Strategica dell’azienda sanitaria, i rappresentanti del personale medico, veterinario e delle professioni sanitarie hanno esposto una serie di accuse gravi contro la gestione del. In particolare, viene denunciato un quadro allarmante caratterizzato da ritardi eche compromettono non solo la qualità dell’assistenza ma anche le condizioni di lavoro per chi vi opera. Di fronte a questa realtà, è stata proclamata ufficialmente una condizione di agitazione.nella formalizzazione degli incarichi professionaliUn aspetto centrale delle contestazioni riguarda la mancanza di formalizzazione degli incarichi professionali all’internostruttura sanitaria.