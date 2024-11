Ilrestodelcarlino.it - Citroën C3, l'icona delle nostre città si rifà il look

Unautilitarie più vendute in Europa e anche in Italia, scelta per il suo modo agile di muoversi in, con consumi molto bassi, l’ideale per spostarsi da un punto A a un punto B. E, grazie al nuovo restyling, sarà possibile farlo con un tocco di stile in più. Parliamo della nuovaC3, equipaggiata con l’affidabile motore benzina PureTech 100 S&S. E dal design grintoso e moderno, ispirato ai codici estetici dei Suv che tanto vengono apprezzati sul mercato. La lunghezza della C3 rimane di 4,01 metri, una cifra da segmento B che la rende particolarmente pratica per muoversi in, facilitando la manovrabilità anche negli spazi ristretti e soprattutto nei parcheggi. Ma la nuova C3 non è solo un'auto dal design accattivante; è anche dotata di tutte le tecnologie necessarie per rendere ogni viaggio piacevole.