Iltempo.it - Chiusi per ferie al Ramadan, multati a Natale: tolleranza a fasi alterne

Quanto abbiamo bisogno di festa, di luci e di colori, in una città martoriata dal traffico e dai mille cantieri in vista dell'ormai imminente Giubileo. Le attività commerciali hanno sofferto e stanno continuando a soffrire per il calo dei consumi e per i disagi, vedono il prossimocome un momento per riprendersi, accendono le luci prima del tempo, aumentano il numero degli addobbi, vestono a festa le loro vetrine sperando di attirare così più clienti, non pensando mai che questo possa significare, invece, infrangere le regole. Prendere di mira ile tutto ciò che lo accompagna in termini di tradizione non è una novità, ma almeno finora erano finite nel mirino rappresentazioni della natività, un fiorire di presepi horror con variazioni più o meno fantasiose sul tema della Sacra Famiglia che restituiva la modalità surreale di chi transita dalla tradizione cattolica per contrastarne i valori stessi.