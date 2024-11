Liberoquotidiano.it - Chissà chi è, ufficiale: cala il sipario su Amadeus, la data dell'ultima puntata

si arrende.chi è, la trasmissione con cui è approdato al Nove con l'intento di rosicchiare ascolti ad Affari tuoi su Raiuno, chiude i battenti. Il programma che sin dall'esordio ha sofferto negli ascolti (massimo al 2 o 3 per cento) andrà in onda fino al 21 dicembre, poi chiuderà. E probabilmente dopo la pausa natalizia, come evidenzia il sito specializzato di Davide Maggio, nella fascia di access prime time, il nuovo anno del Nove si aprirà con il ritorno di Cash or Trash di Paolo Conticini, che del canale è una garanzia.aveva detto che sarebbe stato inutile accanirsi su un prodotto che non decollava, e così è stato. Nel frattempo, non è cheresta senza lavoro. Impegnato con La Corrida e con la promozione del suo libro Amauscito da poche ore avrà tempo per testare nuovi format e cucirseli addosso.