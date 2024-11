Ilnapolista.it - Cazzullo, Nadal e la difficoltà di dire addio (e cita il Napolista)

Aldosul Corriere della Sera, nella sua rubrica delle lettere, scrive dell’diil.Ecco cosa scrive il vicettore del Corsera:è la cosa più difficile della vita. Alla persona che si è amata. E al se stesso che si è stati. Il passo d’di Rafaè stato piuttosto crudele. Il problema è che il tennis — sport di combattimento senza contatto, pugilato della mente — è uno degli sport in cui l’è più difficile. Proprio come il pugilato. Non a caso Massimiliano Gallo sulha accostatoa Mike Tyson, che se non altro ha appena vinto le elezioni americane (se Kamala aveva Jennifer Lopez e Taylor Swift, Trump aveva Tyson e Hulk Hogan).Nel calcio ti puoi mimetizzare. Altafini a 36 anni entrava a dieci minuti dalla fine e piazzava la zampata.