Quotidiano.net - Carla Bruni e il ricordo del primo incontro con Sarkozy

Dal 2008,è la terza moglie dell'ex presidente della Repubblica francese Nicolas. La coppia ha avuto una figlia, Giulia, nata il 19 ottobre 2011. E nei giorni scorsi, la modella e cantante ha voluto condividere un delicato pensiero, sui social, dedicato al marito, incentrato proprio sul loro. Quandoconobbe NicolasEra il 13 novembre del 2007 quandoconobbe quello che sarebbe poi diventato suo marito. E, nella stessa data di quest’anno, la donna ha condiviso, via Instagram, una serie di scatti insieme all’uomo, accompagnati da una dolce e romantica dedica: “17 anni fa, giorno per giorno, abbiamo incontrato il mio amore. Nicolas. Grazie vita per averci dato questo amore incredibile. Una gratitudine infinita”. Galeotta fu una cena organizzata da Jacques Séguéla, pubblicitario molto noto.