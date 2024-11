Gaeta.it - Camila Giorgi trova l’amore: nuova relazione con il politico argentino Ramiro Marra

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, ex tennista italiana, negli ultimi tempi è al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua carriera sportiva ma anche per la recentecon, deputato. Questafase della sua vita sembra essere coincisa con una serie di sfide legali che l’hanno coinvolta, tra cui accuse di evasione fiscale e un’inchiesta sui falsi certificati vaccinali. Laha sorprendendo i fan rivelando dettagli della sua vita privata sui social, mentre si stabilisce in Argentina.e il suo nuovo inizio in ArgentinaLa 31enne marchigiana ha condiviso il suo entusiasmo per la suavita in Argentina attraverso le storie di Instagram, rivelando che il suo compagno,, ha un ruolo significativo in questo cambiamento.