Inter-news.it - Calhanoglu non ce la fa! Nuova chance per Asllani? Le soluzioni – CdS

L’Inter si prepara alla trasferta contro il Verona con una grande incognita: l’assenza ormai quasi certa di Hakan. Il centrocampista turco, reduce da un lieve infortunio all’adduttore sinistro subito prima della gara tra Montenegro e Turchia, non sarà rischiato al Bentegodi. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono buone possibilità di vedere Kristjantitolare davanti la difesa. Due le possibili alternative. ASSENZA – Gli esami previsti inizialmente per ieri sono stati posticipati a oggi, ma il fatto che Hakani sia limitato a terapie di recupero indica che la sua presenza sabato pomeriggio è praticamente un’utopia.rappresenta una pedina insostituibile per la squadra di Simone Inzaghi, non solo per la sua qualità tecnica ma anche per la visione di gioco e la capacità di gestire i ritmi della partita in cabina di regia.