Dilei.it - Bianca Guaccero conferma la relazione con Giovanni Pernice, suo maestro a Ballando con le Stelle

Leggi su Dilei.it

Dopo settimane di voci rispetto alla sua situazione sentimentale, oranon si nasconde più. La conduttrice, che appare sempre più vicina a, suo ballerino all’interno dicon le, appare più felice che mai.Le affettuose attenzioni chele ha regalato tra un passo di danza e l’altro hanno colto nel segno e, ora,è pronta are la loroche sembra andare a gonfie vele.l’amore conNegli ultimi tempisono stati sulla bocca di tutti, e non solo per via della loroprofessionale all’interno dicon le, il programma condotto da Milly Carlucci.Conduttrice lei, ballerino professionista lui, la coppia ha fatto sognare il pubblico anche grazie alla complicità dimostrata all’interno del talent che, in molti, hanno interpretato come un affiatamento non solo professionale.