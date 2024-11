Ilgiorno.it - Basiglio assediata da ladri, gang e rapinatori: nella città del lusso i residenti vivono “un incubo”

– Unadalla malavita.e la sua “frazione Vip“ Milano 3 a Cascina Colombia sono letteralmente circondate dache agiscono quasi indisturbati, spesso di notte, a volte anche di giorno. La, ai vertici delle classifiche delle più ricche d’Italia per reddito pro capite – quest’anno è terza ma in passato è stata anche al primo posto – sta subendo un’ondata di microcriminalità senza precedenti. Non che si tratti di un’“esclusiva“, rispetto a Milano e al resto dell’hinterland. Ma a, dove ilè di casa, spaccate, furti e rapine fanno più rumore checonfinante Rozzano, che invece è in coda alla classifica dei redditi pro capite. Girando per le strade di Milano 3 si incontrano auto cannibalizzate da bande di delinquenti specializzati che portano via fanali, interni, plancia di comando e pneumatici.