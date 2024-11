Avengers | Secret Wars ecco come si pensa che saranno introdotti gli X-Men

Leggi su Cinefilos.it

sichegli X-MenKevin Feige ha confermato che gli eventi diporteranno direttamente a una “nuova era di mutanti” nell’MCU, e ora abbiamo alcuni dettagli in più. Precedenti voci hanno affermato che gli eventi di: Doomsday eporteranno a un “soft reboot” del Marvel Cinematic Universe, e ci sono state molte speculazioni sul fatto che questo reset faciliterà l’introduzione degli X-Men.Abbiamo già visto alcuni personaggi dell’era della 20th Century Fox nel MCU, ma personaggiCharles Xavier (Sir Patrick Stewart), Beast (Kelsey Grammar) e Wolverine (Hugh Jackman) sono tutti apparsi in linee temporali alternative del Multiverso.Kevin Feige ha parlato dei piani dei Marvel Studios per gli X-Men, l’apertura del Disney APAC Content Showcase a Singapore.