Ascolti tv ieri: il debutto di 'This is Me' trionfa nella prima serata, l'analisi auditel

sera su Canale 5, This is me ha fatto il suo esordio con un trionfo di, confermandosi leader assoluto della“This is me”, i dati di ascolto dellapuntata del 20 novembreLo show condotto da Silvia Toffanin ha totalizzato 3.213.000 spettatori e uno share del 22.24%, che ha raggiunto il 25% sul target commerciale.Il programma, che celebra i grandi talenti nati nelle 24 edizioni di Amici di Maria De Filippi, ha registrato picchi di oltre 4.100.000 spettatori e sfiorato il 30% di share, a testimonianza di un format che ha saputo conquistare il pubblico con emozione e spettacolo.Un successo che parla ai giovaniI risultati sono stati particolarmente significativi tra i giovani: This is me ha infatti raggiunto il 29.5% di share sul target 15-34 anni, dimostrando la capacità del programma di intercettare un pubblico giovane e dinamico.