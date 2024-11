Quotidiano.net - Una battaglia per le regole e la democrazia

Roma, 20 novembre 2024 – La verità è davanti agli occhi di tutti. I monopoli, per loro stessa struttura, generano restrizioni alla libera concorrenza. Ma se possono consolidarsi grazie a una prateria sconfinata e poco normata come la rete internet diventano un reale ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi e di quella stessa tecnologia necessaria alle imprese per poter operare sul mercato. Ma c’è di più. Perché i cosiddetti giganti del web, forti dei vantaggi derivanti dalla loro posizione dominante sul mercato, possono permettersi politiche di prezzi insostenibili per la maggior parte delle aziende. "Ci sono enormi distorsioni nella concorrenza tra giganti del web e imprese di vicinato", denunciava ancora ieri la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. È un problema noto, ma ancora tutto da risolvere.