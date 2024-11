Ue accordo su nomina 6 vicepresidenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.57 I gruppi politici della maggioranza del parlamento europeo hanno unsulladei 6esecutivi della prossima Commissione Ue e del commissario ungherese, Varhelyi. "Per noi come Ppe la cosa più importante è avere la Commissione in carica il 1 dicembre perché l'Europa ha bisogno di stabilità", ha detto il presidente e e capogruppo Ppe, Weber. Ppe e S&D avevano bloccato le conferme rischiando di far deragliare l'insediamento della von der Leyen bis. Raffaele Fitto dovrebbe essere vicepresidente. Attesa per voto.