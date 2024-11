Terzotemponapoli.com - Tempestilli: “Roma, Ranieri è la speranza per uscire dalle difficoltà”

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio, ex giocatore e dirigente della, per commentare le attualidella squadra giallorossa e la sua situazione in campionato.ha condiviso la sua visione riguardo al ritorno di Claudiocome allenatore e le sfide che lasi appresta ad affrontare.Antonio: Il ritorno die ledellaha parlato del ritorno di Claudiocome un fatto sorprendente, una delle mille sorprese che il calcio sa sempre riservare. Secondo l’ex dirigente, lasta vivendo un periodo difficile, e laè che l’arrivo dipossa rappresentare una svolta per la squadra. L’obiettivo principale è ritrovare una stabilità nei risultati, anche seè consapevole che il primo impegno sarà particolarmente arduo: il Napoli, infatti, è in una forma straordinaria e la partita al Maradona non sarà semplice per i giallorossi.