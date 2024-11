Universalmovies.it - Star Wars | La serie anime Visions tornerà con la Stagione 3

Leggi su Universalmovies.it

Disney e Lucasfilm hanno confermato la realizzazione di una terzaper, laantologica.L’occasione per l’annuncio è arrivato in occasione di Content Showcase, l’evento Disney che si sta tenendo a Singapore (via THR). Il Volume 3 diconterà 9 cortometraggi animati realizzati da diversi studios d’animazione giapponesi, che saranno David Production, Kamikaze Douga+ ANIMA, Kinema Citrus, Polygon Pictures, Production IG, Project Studio Q, TRIGGER e WIT Studio.Il ritorno completo in terra giapponese arriva dopo un Volume 2 (il trailer a questo indirizzo) che ha permesso anche a studios internazionali di mostrare il proprio potenziale in ambito. La terzadiapproderà su Disney+ nel corso del 2025.LaAntologicaCreata da Lucasfilm e Disney per percorrere nuove strade “non canoniche” all’interno dell’universo, laha ricevuto da subito il plauso della critica, ma anche l’entusiasmo dei fan, anche quelli più scettici.