Liberoquotidiano.it - "Sì, mi sento superiore a questa signora": Michele Serra da Fabio Fazio? Ricoperto di insulti | Video

Si aggira pensoso in studio,. Una mano in tasca, con l'altra si gratta la barba, poi indica il grande schermo di Che tempo che fa, il programma didi cui è ospite fisso. È da giorni che sull'Amaca non riesce più a riposarsi tranquillo, in redazione a Repubblica e nei salottini-bene di Roma dove si cucina il progressismo che salverà l'Italia e il mondo dall'asse del male Trump-Musk-Meloni-Salvini-Orban-LePen-AfD-Wilders (l'elenco è sempre aperto, si sa mai) sta preparando i sacchi di sabbia e facendo scorta di generi di prima necessità. Latte di soia per i vegani, pasta biologica per chi ha l'intestino sottosopra, casse di Maalox per quell'antipatica acidità di stomaco che si è riproposta. E un libro, L'imprevista su Elly Schlein, leggendo per continuare ad avere fede nel domani.