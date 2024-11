Quotidiano.net - Schlein, le vittorie sono collettive, ogni forza ha contribuito

De Pascale e Proietti "hanno dimostrato la capacità di tenere insieme coalizioni plurali, ampie,statee di squadra, ciascunaha dato il proprio contributo, sia in Emilia Romagna che in Umbria. La cifra si può riassumere in due elementi, unità e umiltà. Le coalizionistate coese, attorno a un progetto condiviso e costruito insieme. Unità anche del Pd". Lo ha detto la segretaria Pd Ellyin conferenza stampa al Nazareno.