Ilgiorno.it - Salva Milano, il primo "sì". Patto tra Pd e centrodestra

Il decretopassa in commissione Ambiente della Camera con una maggioranza trasversale – i partiti delvotano sì con Pd e Azione, mentre M5S e Alleanza Verdi Sinistra hanno votato contro – e oggi sarà discusso alla Camera. Si chiama “Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia”. Si tratta di alcuni emendamenti a vari commi della legge urbanistica del 1942 e seguenti per cercare una soluzione alle inchieste della Procura che hanno portato ai sequestri di grattacieli su aree demolite e ricostruite – per l’accusa – senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Tra gli indagati, per più cantieri (l’ultimo sequestrato è lo Scalo House vicino allo scalo Farini, nel quartiere Isola) anche l’ex presidente dell’Ordine degli Architetti die della commissione Paesaggio, Paolo Mazzoleni, ora assessore all’urbanistica a Torino.