Gaeta.it - Salone dello Studente a Roma: un’importante fiera per l’orientamento post-diploma nel 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, evento inaugurato nel 1990, rappresenta un appuntamento imperdibile per studenti, docenti e famiglie in cerca di orientamento nel mondo dell’istruzione e del lavoro. Questa manifestazione annuale riunisce diverse realtà per facilitare il dialogo tra istituti scolastici e imprese, creando un collegamento essenziale per una migliore preparazione dei giovani al futuro.Storia e crescita delNato dalla visione di Paolo Panerai, ilha iniziato il suo percorso a Milano, con il primo evento che si svolse presso laCampionaria nel 1990. Questo progetto è partito con l’intento di fornire un punto di incontro tra il sistema educativo e il mercato del lavoro, proponendosi come uno strumento utile per tutti quei ragazzi e ragazze in procinto di concludere il loro percorso scolastico.