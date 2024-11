Ilfattoquotidiano.it - Romeo (Lega) chiede di costruire una rotatoria e Nicita (Pd) lo prende in giro: “Facciamo un elenco con le rotonde da realizzare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unanel Comune di Cittadella, in provincia di Padova. Più precisamente tra via Basse del Brenta e via Michela. È quanto ha chiesto di fare, attraverso un ordine del giorno, il senatore della, Massimiliano, in sede di approvazione del nuovo codice della strada. “Sono andato a vedere il punto esatto su Google Maps, e in effetti c’è lo spazio perunaperché accanto c’è una fattoria. Però mi sembra che anche più avanti ci siano spazi peruna” ha detto con tono sarcastico il senatore del Pd, Antonio. Che ha aggiunto: “undi ordini del giorno coi suggerimenti di ciascuno di noi per la realizzazione di rotatorie”.L'articolodiuna(Pd) loin: “uncon leda” proviene da Il Fatto Quotidiano.