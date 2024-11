Ilfattoquotidiano.it - Rafael Nadal si ritira: le 5 partite simbolo della sua tenacia, la cifra di una carriera leggendaria

L’ultimo atto è andato in scena, il sipario si è definitivamente chiuso. L’apoteosi e l’emozione hanno avvolto il Martin Carpena di Malaga, per il saluto a uno dei più grandi giocatoristoria del tennis. Dopo l’annuncio di un mese fa,è arrivato alla finecorsa, con questa ultima partita disputata di fronte al proprio pubblico, per la Coppa Davis. La manifestazione che esattamente 20 anni fa lo aveva lanciato definitivamente, con il successo a 18 anni contro l’allora numero 2 del mondo Andy Roddick, che aveva regalato la seconda Insalatiera alla Spagna. Una, dove si sono accumulate pagine memorabili, rivalità irripetibili, numeri destinati a rimanere imbattibili. Tutto annodato da un unico comune denominatore: la. Una caratteristica cheè stato capace di portare a un livello mai raggiunto prima da nessuno, diventando la suatennistica.