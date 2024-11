Terzotemponapoli.com - Rafa Marín: “Giochiamo per voi”

, difensore del Napoli, ha recentemente dato prova della sua determinazione e impegno, sia a livello di club che con la Nazionale spagnola Under 21. Il giovane talento è stato protagonista in due importanti sfide contro Inghilterra e Danimarca, dimostrando di essere non solo un elemento fondamentale della sua squadra, ma anche un giocatore capace di rappresentare con orgoglio i colori della Spagna.Le sfide contro Inghilterra e DanimarcaNel corso della recente pausa delle competizioni di club,è stato chiamato a giocare con la Nazionale spagnola Under 21 in due partite decisive, rispettivamente contro Inghilterra e Danimarca. Entrambe le gare sono state occasioni per testare il valore della squadra allenata dal commissario tecnico, ma anche per permettere ai singoli giocatori di mettersi in evidenza su un palcoscenico internazionale.