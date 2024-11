Sport.quotidiano.net - Precedenti e recuperi dalla parte del Grifo. Angella e Montevago mandano segnali

Leggi su Sport.quotidiano.net

Da qualchesi deve ricominciare. Dopo aver toccato il fondo nella trasferta con il Pineto, i biancorossi hanno l’occasione giusta per provare a dare una scossa a questa stagione infelice: il derby con l’Arezzo. A confortare l’allenatore Lamberto Zauli ci sono idi alcune pedine-chiave e i. Perché sul campo di Perugia, l’Arezzo ha sempre dovuto lottare, soffrire e spesso soccombere. Il bilancio deilo conferma in modo inequivocabile: 31 partite giocate, 17 vittorie biancorosse, 13 pareggi e un solo colpaccio amaranto che risale al 15 giugno 1986. Nell’ultimo precedente, una stagione fa in serie C, finì 1-1 con rete di Vazquez per ildi Formisano. Per non lasciare nulla al caso, il tecnico del Perugia ieri ha raddoppiato il lavoro: doppia seduta di allenamento per i biancorossi con buoni riscontri.