Pichetto, alla Cop29 posizioni ancora lontane

La Presidenza della"vorrebbe chiudere questa sera la prima bozza" del documento finale, ma "siamoai rapporti incrociati, ai continui incontri, non si èchiuso niente". Lo ha dichiarato ai giornalistiil ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto. "Uscirà la prima bozza a mezzanotte (le 21 in Italia, n.d.r.), e la vedranno gli sherpa e i capi negoziatori. Per l'Unione Europea la vedranno il commissario Hoekstra e la presidenza ugherese". L'obiettivo della presidenza azera secondoè "arrivare nella giornata di domani a vedere come si riesce a chiudere", ma "lesono". "Nella parte finanziaria (il fondo per la finanza climatica Ncqg, n.d.r.) - ha spiegato il ministro - ci sonorichieste molto alte da parte dei paesi in via di sviluppo.