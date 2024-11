Ilrestodelcarlino.it - Pd, esultanza e speranza: "Cesena, ruolo strategico"

All’indomani del risultato elettorale, il centrosinistra abbonda ancora in dichiarazioni, mentre il centrodestra resta parco di parole e analisi. "Un successo che guarda al futuro" esulta il segretario comunale Pd Lorenzo Plumari. "La netta vittoria di Michele de Pascale rappresenta un risultato straordinario che premia la competenza e la serietà del nostro Presidente e che certifica, ancora una volta, il buon governo della nostra Regione – afferma Plumari –. De Pascale guiderà l’Emilia-Romagna puntando su una sanità più vicina ai cittadini, con servizi efficienti e accessibili, sullo sviluppo di infrastrutture moderne e su una sostenibilità intesa come motore di crescita e benessere per tutti". "– prosegue Plumari – sarà al centro di questo nuovo progetto politico: come de Pascale ha detto più volte, la nostra città avrà infatti unnello sviluppo regionale, con interventi mirati per sostenere le sue eccellenze economiche, sociali e culturali".