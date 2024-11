Sport.quotidiano.net - Paolini e Bronzetti, la quinta meraviglia: l’Italia vince la Billie Jean King Cup

Malaga, 20 novembre 2024 – E allora non è più un sogno: c’è una stella in più nella galassia del tennis azzurro. Quella delle ragazze di Tathiana Garbin, campionesse dellaCup dopo un incontro dominato dall’inizio alla fine contro la Slovacchia. Due le eroine di giornata: Luciae Jasmineche riportano in Italia un successo solo sfiorato lo scorso anno. C’è Luciache scrive un’altra favola. Schierata per la prima volta in semifinale dà una lezione alla polacca Lynette, e quando c’è la coppa da giocarsi si ripete. Dall’altra parte della rete ecco Viktoria Hruncakova, un passato alla soglia della top 40, quest’anno invece nemmeno una partita in un tabellone principale a livello Wta. Ma il braccio racconta una giocatrice con la dinamite nei colpi, disinnescata però dalla riminese, che la ferma con un 6-2, 6-4.