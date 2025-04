Corruzione al cimitero colpo al impero del necroforo

Agi.it - Corruzione al cimitero, colpo all'impero del necroforo

AGI - Fiori freschi rimossi dalle tombe per essere rivenduti, furti di oggetti preziosi dalle bare, sepolture veloci in cambio del "caffè per il", che suldi Trapani aveva edificato il proprio. Questa mattina la polizia di Trapani ha eseguito 5 misure cautelari, pere concussione, nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali del Comune siciliano. Sono stati arrestati l'exdele un suo fidato operaio, mentre è stato intimato il divieto di esercitare l'impresa a tre note onoranze funebri trapanesi. Vi sono, inoltre, 18 indagati. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno fatto luce sul ruolo del, che aveva l'ultima parola sul diritto alla sepoltura di un essere umano. I fatti risalgono a luglio 2023, quando un dirigente del Comune segnalò alla squadra mobile della questura le condotte dell'allora: quest'ultimo avrebbe ostacolato la ditta affidataria dei servizi cimiteriali - tra cui, anche, tumulazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme - favorendo ditte compiacenti, a cui venivano infine assegnati i lavori, e chiedendo in cambio un percentuale sui guadagni.