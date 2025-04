Nel Dl Bollette ci sono 10 milioni per le piscine merito di Paolo Barelli re della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia

milioni alle strutture sportive che gestiscono piscine, grazie ad un emendamento al dl Bollette appena sbarcato alla Camera. Un "grande risultato" – rivendica con orgoglio il comunicato sul sito di Federnuoto – "grazie all'impegno di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e capogruppo alla Camera del Deputati di Forza Italia". I 10 milioni sono destinati alle società e alle associazioni per far fronte ai rincari energetici, particolarmente gravosi quando si tratta di scaldare l'acqua di una piscina e gestire una struttura per nuotatori. Nulla di male, anzi, ma tutto dovuto al doppio ruolo di Barelli, onorevole e numero 1 del nuoto Italiano dal 15 ottobre del 2000.Il re del nuoto – Da un quarto di secolo il politico azzurro è al vertice di Federnuoto. Ora Barelli esalta il lavoro e la "solerzia di Forza Italia" a favore del settore, "di cui rivendico con orgoglio il merito.

