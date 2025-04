Ilgiorno.it - Chiara Ferragni vorrebbe vendere la casa di Citylife. Il super attico “valutato” 25 milioni di euro, troppo persino per Milano

, 14 aprile 2025 – Secondo Vanity Fair e altri ben informati,starebbe cercando diilattivo da 800 metri quadrati, nelle Residente Libeskind di, dove vive dal novembre 2023. Per intenderci, quello in cui si era trasferita con tutta la famiglia, Fedez incluso, salvo poi ritrovarvicisi da sola con i figli (e supponiamo svariata servitù) dal febbraio successivo a seguito dello scandalo Pandoro rosa e della crisi dei Ferragnez, sfociata nella separazione. Venduta Villa Matilda, la dimora milionaria dei Ferragnez sul lago di Como Dunque, unache in pochi mesi ha visto i due grossi terremoti che hanno stravolto la vita dell’ex influencer digitale più potente, ora in faticosa risalita dalla caduta in disgrazia. Secondo Vanity Fair, perquesto sarebbe un momento di rinascita, che la vede in una nuova coppia con Giovanni Tronchetti Provera (anche se ultimamente le voci di crisi si rincorrono) e in nuovi progetti lavorativi in direzione Estpa.