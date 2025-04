Russo nega ogni accusa cinque ore di interrogatorio per omicidio del compagno di cella

cinque interminabili ore di interrogatorio dinanzi ai pubblici ministeri della procura di Napoli, dott. Raffaele Tufano e dott.ssa Giuliana Giuliano, giunti appositamente nel carcere di Terni dove da 2 mesi si trova in regime di isolamento Russo Vincenzo, quarantaquattrenne di Nocera Inferiore. Avellinotoday.it - Russo nega ogni accusa: cinque ore di interrogatorio per l'omicidio del compagno di cella Leggi su Avellinotoday.it interminabili ore didinanzi ai pubblici ministeri della procura di Napoli, dott. Raffaele Tufano e dott.ssa Giuliana Giuliano, giunti appositamente nel carcere di Terni dove da 2 mesi si trova in regime di isolamentoVincenzo, quarantaquattrenne di Nocera Inferiore.

Russo nega ogni accusa: cinque ore di interrogatorio per l'omicidio del compagno di cella. De Raho, il verbale che lo accusa su Striano. Ma lui nega: «Io vittima di calunnie». Inchiesta esterna per il procuratore capo della CPI Khan. Kiev accusa: ‘Drone russo su Chernobyl’. Chi c'è dietro la strage di Mosca, Kiev nega ogni coinvolgimento. Le accuse sulla «provocazione» di Putin e i sospetti del Cremlino. Trump: "L'Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare" la guerra con la Russia. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Joe Russo accusa Harvey Weinstein: “Ha escluso i blockbuster dagli Oscar” - Il regista Joe Russo (Avengers: Endgame, The Electric State) ha puntato il dito contro Harvey Weinstein, accusandolo di aver escluso i blockbuster dalla stagione dei premi negli ultimi decenni.

Si apprende da ilfattoquotidiano.it: Italo-russo arrestato per sabotaggio dai servizi segreti, l’accusa: “Ha fatto deragliare un treno per gli ucraini” - Comunque, io penso che ogni piazza faccia solo bene alla democrazia". 19:11 - Mostre, inaugurata 'Contemporanea, per un’arte responsabile' firmata Inps Milano, 2 apr.(Adnkronos) - Si inaugura il ...