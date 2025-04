Iltempo.it - Pellegrini insiste con Sinner:"Non chiedo scusa", lite clamorosa col tifoso

Nessun dietrofront e niente scuse. Federicaaveva sollevato pesanti dubbi sul caso doping che ha riguardato Jannikaffermando, in una intervista, che la vicenda Clostebol del tennista altoatesino sarebbe "stata trattata diversamente dal 99% dei casi". I tifosi del campione numero uno del tennis mondiale hanno protestato sui social per il trattamento riservato dalla leggenda del nuoto azzurro al loro idolo, e lei non si è sottratta allo scontro verbale. Per esempio un utente ha chiesto aquando avesse intenzione di chiedere, ricevendo per risposta un "ma perché?! Mica l'ho offeso" e, ancora, "non credo di aver sbagliato ma forse di essere stata troppo generica. in una domanda su tutta l'intervista che parlava d'altro non poteva essere altrimenti".