Panorama.it - Vivere senza uscire di casa: dentro il maxi-condominio cinese grande come una città

Leggi su Panorama.it

Ospedali, supermercati, parrucchieri, ristoranti e persino una piscina. No, non stiamo parlando di una metropoli, ma di un solo, gigantesco edificio: il Regent International Apartment Complex, nel cuore di Qianjiang Century City, il distretto centrale di Hangzhou, una megalopolida oltre 11 milioni di abitanti.Con i suoi 204 metri d’altezza e fino a 39 piani (a seconda del lato), questo colosso architettonico è il piùesperimento di convivenza collettiva mai tentato in Cina: attualmente ospita circa 20.000 residenti, ma la sua capacità arriva addirittura a 30.000 persone. Inizialmente progettatohotel di lusso, il complesso è stato trasformato in una vera e propria “verticale” di appartamenti residenziali, destinati a professionisti, manager, studenti universitari e laureati.