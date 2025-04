Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale si punisce chi usa ragazzi fino a 16 anni per accattonaggio

Gazzetta Ufficiale il Decreto Sicurezza, immediatamente operativo. La normativa introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, che prevede una pena da due a sei anni per chi detiene istruzioni sulla preparazione di congegni bellici, armi o sostanze pericolose.L'articolo Decreto Sicurezza in Gazzetta Ufficiale, si punisce chi usa ragazzi fino a 16 anni per accattonaggio . Leggi su Orizzontescuola.it Pubblicato inil, immediatamente operativo. La normativa introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, che prevede una pena da due a seiper chi detiene istruzioni sulla preparazione di congegni bellici, armi o sostanze pericolose.L'articoloin, sichi usaa 16per

