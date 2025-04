Psicologo a scuola come figura stabile la sfida di Gulino prima donna a capo dell’Ordine nazionale

nazionale la sperimentazione toscana dello Psicologo di base e rendere più strutturale la presenza degli psicologi all'interno delle scuole. Ecco due dei più ambiziosi obiettivi che si pone Maria Antonietta Gulino che, presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, è adesso la prima donna eletta alla guida del consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi. Intanto, quale significato ha per lei questo traguardo? "Sono molto felice e orgogliosa. Rappresento una comunità professionale che è composta per oltre l'80% da donne, quindi il fatto che io sia la prima presidente è un grande segno di speranza. È tempo che le donne rivestano ruoli apicali non come eccezione, ma per competenza e capacità, senza differenze di genere. Siamo pronte e dobbiamo esserci, soprattutto quando si tratta di guidare comunità professionali che ogni giorno lavorano per il benessere delle persone".

