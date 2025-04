Mutui per acquisto della casa nel Aretino balzo delle erogazioni del 18 per cento in 3 mesi

Arezzonotizie.it - Mutui, per l'acquisto della casa nell'Aretino balzo delle erogazioni del 18 per cento in 3 mesi

Leggi su Arezzonotizie.it

Quasi 800milioni di euro di finanziamenti per acquistare l'abitazione. Tanto hanno ricevuto i residentiToscana nel terzo trimestre del 2024. Una cifra in crescita, dove rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è stata registrato undel 18 per. È quanto.