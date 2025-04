Notizieaudaci.it - Zeudi Di Palma e Shaila Gatta fanno pace dopo il Grande Fratello: il video divide il web

Un ballo, un sorriso, e tante polemiche: il ritorno social delle ex gieffineA due settimane dalla fine delDisorprendono tutti con uncondiviso sui social. Le due ex concorrenti, che avevano vissuto forti tensioni nella casa, si mostrano ora insieme a ballare sulle note del brano Anema e core. Il gesto, però, non ha convinto tutti.Da litigio a riconciliazione:reale o strategia?In casa,aveva espresso più volte la sua diffidenza nei confronti di, arrivando a usare parole molto dure nei suoi confronti. Il riavvicinamento, quindi, ha fatto storcere il naso a molti fan, che accusano la ballerina di voler solo cavalcare l’onda mediatica. “Tutto finto. In casa la odiava, ora è amore?”, scrive qualcuno. “L’hype comanda più del cuore”, aggiunge un altro utente.