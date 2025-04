Milano poliziotto con giubbino estrema destra a corteo individuato agente

Milano, 14 apr. (LaPresse) – È stato individuato l'agente della Polizia di Stato in servizio in un Commissariato di Milano che, indossando un giubbino nero con la scritta in polacco 'Narodowa Duma' – riconducibile a un gruppo di estrema destra – ha partecipato ai servizi di ordine pubblico, durante la manifestazione pro Palestina che si è tenuta un città sabato scorso. La Questura di Milano sta approfondendo la vicenda per poi valutare eventuali responsabilità disciplinari a carico del poliziotto.

