Milan e Allegri sempre più vicini i bookmaker puntano sul ritorno staccato De Zerbi in quota

Allegri e il Milan sono sempre più vicini. La dirigenza rossonera sembra orientata su un allenatore italiano. Leggi su Calciomercato.com Passano i giorni e Massimilianoe ilsonopiù. La dirigenza rossonera sembra orientata su un allenatore italiano.

msn.com riferisce: Milan, con Tare ds torna in auge Allegri: cosa cambia nella corsa per la panchina rossonera - Il Milan confida di sciogliere nei prossimi giorni il nodo relativo al nuovo direttore sportivo che entrerà nel team dirigenziale a partire dall`inizio della prossima.