Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 116 punti base

spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in ampio ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 116 punti base contro i 119 dell'avvio e i 124 della conclusione di venerdì prima dell'annuncio del miglioramento del rating dell'Italia di S&P. Il rendimento del prodotto del Tesoro è in forte calo al 3,67%. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 116 punti base Leggi su Quotidiano.net tra Btp etedeschi a 10 anni in ampio ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 116contro i 119 dell'avvio e i 124 della conclusione di venerdì prima dell'annuncio del miglioramento del rating dell'Italia di S&P. Il rendimento del prodotto del Tesoro è in forteal 3,67%.

