Fagioli e il caso scommesse Ho sbagliato e già pagato ora voglio rialzarmi

Fagioli torna a parlare del caso scommesse. Il centrocampista della Fiorentina, squalificato 12 mesi dai campi nell'ottobre del 2023, è finito nuovamente al centro del ciclone e dell'attenzione mediatica dopo il nuovo filone dell'inchiesta calcioscommesse aperto dalla procura di Milano, che ha coinvolto una dozzina di calciatori che giocano o hanno militato . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Nicolòtorna a parlare del. Il centrocampista della Fiorentina, squalificato 12 mesi dai campi nell'ottobre del 2023, è finito nuovamente al centro del ciclone e dell'attenzione mediatica dopo il nuovo filone dell'inchiesta calcioaperto dalla procura di Milano, che ha coinvolto una dozzina di calciatori che giocano o hanno militato .

