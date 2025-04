San Pietro a Majella al via il progetto interuniversitario Pro Ben con Enzo Avitabile Renzo Arbore e Gegè Telesforo nel ricordo di Roberto De Simone

Pietro a Majella il progetto interuniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell’Università e Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti con attività artistiche, espressive e motorio-sportive.Due giornate. Napolitoday.it - San Pietro a Majella: al via il progetto interuniversitario Pro-Ben con Enzo Avitabile, Renzo Arbore e Gegè Telesforo nel ricordo di Roberto De Simone Leggi su Napolitoday.it Martedì 15 aprile prenderà il via al Conservatorio SanilPro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell’Università e Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti con attività artistiche, espressive e motorio-sportive.Due giornate.

San Pietro a Majella: al via il progetto interuniversitario Pro-Ben con Enzo Avitabile, Renzo Arbore e Gegè Telesforo nel ricordo di Roberto De Simone. A Napoli concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie d’Italia su via Toledo. «San Pietro a Majella, entro l’estate via ai lavori». San Pietro a Majella, la rassegna “I concerti del Conservatorio” al via alla presenza del Ministro Bernini. San Pietro a Majella, al via la stagione concertistica - - Quotidiano di Informazioni Online. Napoli, il conservatorio San Pietro a Majella celebra Niccolò Jommelli nel 250esimo anniversario della morte. Ne parlano su altre fonti

Segnala ansa.it: San Pietro a Majella, al via il progetto Pro-Ben - Martedì 15 aprile prenderà il via al Conservatorio San Pietro a Majella il progetto interuniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e Ricerca per sostenere il benessere p ...

Come scrive napolivillage.com: San Pietro a Majella, al via il progetto Pro- ben - Martedì 15 aprile prenderà il via al Conservatorio San Pietro a Majella il progetto interuniversitario Pro-Ben, iniziativa promossa dal Ministero dell’Università e Ricerca per sostenere il benessere ...

Secondo napolitoday.it: San Pietro a Majella, la rassegna “I concerti del Conservatorio” al via alla presenza del Ministro Bernini - Venerdì 14 marzo prenderà il via l’edizione 2025 della rassegna “I concerti del Conservatorio”, la tradizionale stagione musicale del San Pietro a Majella che anche quest’anno animerà ...