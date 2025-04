Eros Ramazzotti annuncia il nuovo tour mondiale in Italia negli stadi nel 2026

Eros Ramazzotti annuncia oggi Una storia importante World tour, che lo vedrà protagonista anche in Italia con sette date negli stadi nel 2026Eros Ramazzotti annuncia oggi Una storia importante World tour, il suo nuovo viaggio musicale in partenza a febbraio 2026. Dopo il doppio appuntamento in programma il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam, per un esclusivo e unico World tour Galà Premiere, il nuovo tour mondiale, prodotto e distribuito da Friends & Partners-Eventim e RadioRama, partirà dall'Accor Arena di Parigi il 14 febbraio 2026: un viaggio lungo 30 Paesi, divisi in 4 leg che ripercorreranno l'Italia e l'Europa intera, Nord America-Canada, America Latina con una sola direzione: il cuore del suo pubblico, ovunque nel mondo.Il tour segna anche l'attesissimo ritorno di Eros negli stadi Italiani.

