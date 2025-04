Calciomercato Milan City pronto a fare pazzie per Reijnders ecco la richiesta

City sarebbe pronto a fare pazzie per Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan: ecco la richiesta rossonera e i dettagli Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, City pronto a fare pazzie per Reijnders: ecco la richiesta Leggi su Pianetamilan.it Il Manchestersarebbeper Tijjani, centrocampista dellarossonera e i dettagli

Milan, colpo a zero dal City: lo manda Guardiola. Calciomercato Milan, Reijnders: offerta faraonica del City. Mentre il Real Madrid…. Milan-Walker, accordo con il Manchester City: le news di calciomercato. Dall'Inghilterra: il Manchester City piomba su Reijnders, pronti 50 milioni. Walker al Milan: visite ok, oggi l'ufficialità. Milan coinvolto nel giro di portieri, PSG su Maignan: i rossoneri hanno la carta nascosta. Ne parlano su altre fonti

milannews24.com riferisce: Calciomercato Milan, ombre sul futuro del big: il Manchester City è già pronto all’assalto - Il calciomercato Milan dovrà resistere ai futuri assalti per Reijnders del Manchester City. Di seguito quanto riportato da Football Insider. «Secondo alcune fonti, Reijnders firmerà per il Manchester ...

spaziomilan.it riferisce: Milan, colpo a zero dal Manchester City: tifosi rossoneri in delirio - Il Milan guarda in casa del Manchester City in vista della prossima stagione. Tutto pronto per il colpo a parametro zero. L'estate inizia ad essere dietro ...

Lo riporta sportpaper.it: Milan, attenzione a Reijnders: il City è pronto all’offerta - Il Milan è pronto a rivoluzionarsi, ma c’è anche da ricordare che non tutti i giocatori sono in discussione. Nel processo al Milan uno dei pochi che può essere assolto è Tijjani Reijnders. Quella dell ...