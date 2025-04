Metro C Roma Webuild svela la seconda opera del progetto Murales

Roma (ITALPRESS) – Un sipario dai colori accesi che si apre sulla città evocando gli effetti di una "lanterna magica", antenata dell'attuale cinema. Webuild ha svelato nel cantiere della Stazione Venezia della Linea C della Metro di Roma, la seconda opera del progetto artistico 'Murales', intitolata "Ci eleviamo sollevando gli altri".

