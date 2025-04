LA VITA IN DIRETTA BOOM DI ASCOLTI E RAI1 ALLUNGA IL TALK SHOW DI ALBERTO MATANO

VITA in DIRETTA si ALLUNGA. RAI1 ha deciso di premiare il TALK SHOW di ALBERTO MATANO che anche quest'anno ha trionfato sulla concorrenza con un distacco sempre più marcato.E così dopo la notizia dell'ALLUNGAmento de La Volta Buona, il salotto pomeridiano di Caterina Balivo, arriva un'altra decisione che farà di certo felici i milioni di telespettatori dell'ex volto del Tg1 MATANO.Venerdì 27 giugno si concluderà la stagione de La VITA in DIRETTA, dal 30 giugno arriva Estate in DIRETTA. Il TALK leader del pomeriggio, che più volte ha doppiato Pomeriggio 5, tornerà puntuale a settembre.Chiusura a fine maggio invece per Storie Italiane e È sempre Mezzogiorno – ripartiranno a settembre con le confermate Eleonora Daniele e Antonella Clerici – mentre Domenica In saluterà l'11 maggio.L'articolo LA VITA IN DIRETTA: BOOM DI ASCOLTI E RAI1 ALLUNGA IL TALK SHOW DI ALBERTO MATANO proviene da BUBINO.

